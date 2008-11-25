Во 2-м сезоне сериала «Гильдия» Сид Шерман и ребята из ее онлайн-команды готовятся к соревнованиям. Для этого игрокам приходится встречаться не только в интернете, но и в реальной жизни, что доставляет им немало неприятностей. Клара переживает нервный срыв прямо в игре и решает бросить свое главное увлечение. Забу начинает свое путешествие по пути к зрелости. Сид знакомится со своим новым соседом и узнает о нем значительно больше, чем ей самой хотелось бы. А неожиданный конфликт в чате заставляет парней и девушек из гильдии встать по разные стороны баррикад и переключиться на разные каналы видеосвязи.