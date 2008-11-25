Menu
The Guild 2007 - 2013 season 2

The Guild season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Guild Seasons Season 2

The Guild
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 November 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 1 hour 12 minutes
"The Guild" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Гильдия» Сид Шерман и ребята из ее онлайн-команды готовятся к соревнованиям. Для этого игрокам приходится встречаться не только в интернете, но и в реальной жизни, что доставляет им немало неприятностей. Клара переживает нервный срыв прямо в игре и решает бросить свое главное увлечение. Забу начинает свое путешествие по пути к зрелости. Сид знакомится со своим новым соседом и узнает о нем значительно больше, чем ей самой хотелось бы. А неожиданный конфликт в чате заставляет парней и девушек из гильдии встать по разные стороны баррикад и переключиться на разные каналы видеосвязи.

8.2 IMDb
"The Guild" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Link the Loot
Season 2 Episode 1
25 November 2008
Block'd
Season 2 Episode 2
2 December 2008
Quest Accepted!
Season 2 Episode 3
9 December 2008
Heroic Encounter
Season 2 Episode 4
23 December 2008
Sacking Up
Season 2 Episode 5
30 December 2008
Blow Out
Season 2 Episode 6
6 January 2009
Panic Attack
Season 2 Episode 7
13 January 2009
Emergency!
Season 2 Episode 8
20 January 2009
Grouping Up
Season 2 Episode 9
27 January 2009
Socializing Sucks
Season 2 Episode 10
3 February 2009
Collision Course
Season 2 Episode 11
10 February 2009
Fight!
Season 2 Episode 12
17 February 2009
