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Киноафиша Сериалы Трансплантация Сезоны Сезон 4

Трансплантация , 4 сезон

Transplant
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Трансплантация »

В 4-м сезоне сериала «Трансплантация» Баш пытается спасти молодую пару, на свадьбе которой произошла перестрелка. Пациентка-подросток Мэгс нуждается в противозачаточных средствах, но не может поговорить об этом со своими родителями. Джун борется со старой привычкой, а Тео сталкивается с неожиданным противостоянием в лице народной активистки. Сбой в программном обеспечении выводит из строя все отделение неотложной помощи, но именно в это время команде приходится принимать в своем крыле множество пострадавших после теракта. Баширу приходится импровизировать и обращаться к прежнему опыту.

Когда выйдет: выход первой серии 4 сезона запланирован на 5 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
TBA
Сезон 4 Серия 1
5 октября 2023
Fracture
Сезон 4 Серия 2
12 октября 2023
Baggage
Сезон 4 Серия 3
19 октября 2023
Hospital Beige
Сезон 4 Серия 4
26 октября 2023
Multiple Choices
Сезон 4 Серия 5
2 ноября 2023
Nadir
Сезон 4 Серия 6
9 ноября 2023
Audition
Сезон 4 Серия 7
16 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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