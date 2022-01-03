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Постер к 2-му сезону сериала Трансплантация
Киноафиша Сериалы Трансплантация Сезоны Сезон 2

Трансплантация , 2 сезон

Transplant
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Трансплантация »

Во 2-м сезоне сериала «Трансплантация» неожиданный приезд Рании вызывает у Баша нежелательные воспоминания. Жизнь героя переворачивается с ног на голову, когда он воссоединяется с любимой женщиной из своего прошлого. Тем временем на профессиональном фронте также не все идет гладко. В Йорк Мемориал проходит комиссия, из-за которой врачам приходится предоставлять начальству полный обзор заболеваемости и смертности. Между Башем и доктором Бишопом возникает конфликт: для одного важны жизни пациентов, а для другого – цифры в отчете. Команда спасает семью, пострадавшую в аварии на лодке.

Список серий сериала Трансплантация График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ограждение Guardrail
Сезон 2 Серия 1
3 января 2022
Жасмин Jasmine
Сезон 2 Серия 2
10 января 2022
Порвать Sever
Сезон 2 Серия 3
24 января 2022
Контакт Contact
Сезон 2 Серия 4
31 января 2022
Дороги Roads
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2022
Свобода Liberty
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2022
Контроль Control
Сезон 2 Серия 7
21 февраля 2022
Шрамы Scars
Сезон 2 Серия 8
1 марта 2022
Между Between
Сезон 2 Серия 9
8 марта 2022
Тени Shadows
Сезон 2 Серия 10
15 марта 2022
Запертый Locked
Сезон 2 Серия 11
22 марта 2022
Спасители Saviours
Сезон 2 Серия 12
29 марта 2022
Свободен для чего Free for What
Сезон 2 Серия 13
5 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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