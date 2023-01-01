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Трансплантация , список сезонов

Transplant
Год выпуска 2020
Страна Канада
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CTV
Список сезонов сериала «Трансплантация »
Трансплантация - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 26 февраля 2020 - 27 мая 2020
 
Трансплантация - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 3 января 2022 - 5 апреля 2022
 
Трансплантация - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 23 сентября 2022 - 3 февраля 2023
 
Сезон 4 / Season 4
7 эпизодов 5 октября 2023 - 16 ноября 2023
 
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