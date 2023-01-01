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Трансплантация
Сезоны
Трансплантация , список сезонов
Transplant
Год выпуска
2020
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CTV
Список сезонов сериала «Трансплантация »
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
26 февраля 2020 - 27 мая 2020
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
3 января 2022 - 5 апреля 2022
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
23 сентября 2022 - 3 февраля 2023
Сезон 4 / Season 4
7 эпизодов
5 октября 2023 - 16 ноября 2023
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