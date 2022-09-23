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Постер к 3-му сезону сериала Трансплантация
Киноафиша Сериалы Трансплантация Сезоны Сезон 3

Трансплантация , 3 сезон

Transplant
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Трансплантация »

В 3-м сезоне сериала «Трансплантация» Башир вынужден начать все с чистого листа, но с каждой новой вехой пути перед ним возникает новый вызов. Баш пытается добиться канадского гражданства как для себя, так и для своей младшей сестры Амиры, которую также удается перевезти из Сирии. Но бюрократический аппарат выстраивает перед мигрантами все новые препятствия. Тем временем на рабочем месте в стенах Йоркской мемориальной больницы врачи разделяются на два лагеря. Одни давно приняли Баша как своего благодаря его личным и профессиональным качествам. А другим все еще требуется дополнительное подтверждение его лицензии.

Список серий сериала Трансплантация График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Перелом Fracture
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 2022
Багаж Baggage
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2022
Больничный бежевый Hospital Beige
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2022
Множественный выбор Multiple Choices
Сезон 3 Серия 4
14 октября 2022
Надир Nadir
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2022
Прослушивание Audition
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2022
Работа по правилам Work to Rule
Сезон 3 Серия 7
11 ноября 2022
И так далее And So It Goes
Сезон 3 Серия 8
18 ноября 2022
Размышление Rumination
Сезон 3 Серия 9
2 декабря 2022
Отклеился вовремя Unstuck in Time
Сезон 3 Серия 10
13 января 2023
Своего рода возвращение домой A Sort of Homecoming
Сезон 3 Серия 11
20 января 2023
Тарик Tariq
Сезон 3 Серия 12
27 января 2023
Роскошь памяти The Luxury of Memory
Сезон 3 Серия 13
3 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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