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Постер к 1-му сезону сериала Трансплантация
Киноафиша Сериалы Трансплантация Сезоны Сезон 1

Трансплантация , 1 сезон

Transplant
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трансплантация »

В 1-м сезоне сериала «Трансплантация» в центре событий оказывается политический беженец, сбежавший из Сирии. В родной стране Башир Хамид был уважаемым врачом и работал в скорой помощи. Однако там ему угрожала серьезная опасность, поэтому ему пришлось нелегально пересечь границу. Теперь он живет в лагере беженцев в Канаде, ожидая решения местных властей по поводу его будущего. Баш готов к любым тяготам, однако с одним он не может смириться: когда происходит трагическое событие, он не имеет права использовать свою подготовку для спасения раненых. В этой стране его лицензия врача не имеет силы.

Список серий сериала Трансплантация График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2020
Скажи мне, кто ты такой Tell Me Who You Are
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2020
Твои секреты могут тебя убить Your Secrets Can Kill You
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2020
Салех Saleh
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2020
Ид Eid
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2020
Предупреждение о срабатывании Trigger Warning
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2020
Вдали от дома Far from Home
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2020
Рождение и перерождение Birth and Rebirth
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2020
Под давлением Under Pressure
Сезон 1 Серия 9
29 апреля 2020
Коллапс Collapse
Сезон 1 Серия 10
6 мая 2020
Сироты Orphans
Сезон 1 Серия 11
13 мая 2020
Рецидив Relapse
Сезон 1 Серия 12
20 мая 2020
Единственный выход - это пройти через это The Only Way Out Is Through
Сезон 1 Серия 13
27 мая 2020
График выхода всех сериалов
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