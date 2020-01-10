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Постер к 4-му сезону сериала Волейбол!!
Киноафиша Сериалы Волейбол!! Сезоны Сезон 4

Волейбол!!, 4 сезон

Haikyuu!! 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Волейбол!!»

В 4-м сезоне сериала «Волейбол!!» Кагэяму и Цукишиму приглашают в тренировочные лагеря, а вот Хината остается в городе и начинает чувствовать себя брошенным из-за отъезда друзей. Он решает во что бы то ни стало попасть в лагерь вместе со всеми, ради чего идет на обман. Но последствия его уловки очень быстро всплывают на поверхность. Ребята пытаются вытащить его из переделки, не переставая готовиться к предстоящей серии матчей. Они должны окончить курс с более высоким уровнем мастерства и освоить как можно больше новый приемов. Кагэяма вступает в открытое противостояние за первенство со своим конкурентом Ацуму.

Список серий 4-го сезона сериала «Волейбол!!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Введение Introductions
Сезон 4 Серия 1
10 января 2020
Потерянный Lost
Сезон 4 Серия 2
17 января 2020
Перспектива Perspective
Сезон 4 Серия 3
24 января 2020
Не принимайте это близко к сердцу Take it Easy
Сезон 4 Серия 4
31 января 2020
Голод Hunger
Сезон 4 Серия 5
7 февраля 2020
Улучшения Enhancements
Сезон 4 Серия 6
14 февраля 2020
Возвращать Return
Сезон 4 Серия 7
21 февраля 2020
Соперник Challenger
Сезон 4 Серия 8
28 февраля 2020
Вечер для всех Everyone's Night
Сезон 4 Серия 9
6 марта 2020
Боевые порядки Battle Lines
Сезон 4 Серия 10
13 марта 2020
Шанс установить контакт A Chance to Connect
Сезон 4 Серия 11
20 марта 2020
Яркий Vivid
Сезон 4 Серия 12
27 марта 2020
Второй день The Second Day
Сезон 4 Серия 13
3 апреля 2020
Ритм Rhythm
Сезон 4 Серия 14
2 октября 2020
Нашел Found
Сезон 4 Серия 15
9 октября 2020
Разбитое сердце Broken Heart
Сезон 4 Серия 16
16 октября 2020
Кошки против обезьян Cats vs Monkeys
Сезон 4 Серия 17
23 октября 2020
Ловушка Trap
Сезон 4 Серия 18
30 октября 2020
Главные претенденты The Ultimate Challengers
Сезон 4 Серия 19
6 ноября 2020
Лидер Leader
Сезон 4 Серия 20
13 ноября 2020
Герой Hero
Сезон 4 Серия 21
20 ноября 2020
Крюки Pitons
Сезон 4 Серия 22
27 ноября 2020
Рождение Светлейшего короля The Birth of the Serene King
Сезон 4 Серия 23
4 декабря 2020
Бал монстров Monsters' Ball
Сезон 4 Серия 24
11 декабря 2020
Земля обетованная The Promised Land
Сезон 4 Серия 25
18 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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