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Постер к 2-му сезону сериала Волейбол!!
Киноафиша Сериалы Волейбол!! Сезоны Сезон 2

Волейбол!!, 2 сезон

Haikyuu!! 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Волейбол!!»

Во 2-м сезоне сериала «Волейбол!!» с тех пор, как команда «Карасуно» проиграла отборочные матчи «Интер-Хай», ребята тренируются как сумасшедшие. Их главный тренер Иттецу Такеда объявляет, что «Карасуно» примет участие в тренировочном лагере Nekoma в Токио. Хината, Кагэяма, Нишиноя и другие второкурсники отправляются навстречу приключениям. Однако выясняется, что новые занятия не в полной мере соответствуют их ожиданиям. Ячи испытывает смешанные чувства по поводу своего вступления в команду. Ей приходится обратиться за советом к своей матери, что ставит ее в неудобное положение, но Хината ее поддерживает.

Список серий 2-го сезона сериала «Волейбол!!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Давай поедем в Токио!! Let's Go To Tokyo!!
Сезон 2 Серия 1
3 октября 2015
Прямой солнечный свет Direct Sunlight
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2015
Житель деревни Б Villager B
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2015
Центральный туз Center Ace
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2015
Жадность Greed
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2015
Темп Tempo
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2015
Восход луны Moonrise
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2015
Иллюзорный герой Illusionary Hero
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2015
Против "Амбреллы" Vs "Umbrella"
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2015
Винтики Cogs
Сезон 2 Серия 10
5 декабря 2015
Выше Above
Сезон 2 Серия 11
12 декабря 2015
Да начнутся игры! Let the Games Begin!
Сезон 2 Серия 12
19 декабря 2015
Простая и чистая сила A Simple and Pure Strength
Сезон 2 Серия 13
26 декабря 2015
Все еще растет Still Growing
Сезон 2 Серия 14
9 января 2016
Место для игр Place to Play
Сезон 2 Серия 15
16 января 2016
Следующий Next
Сезон 2 Серия 16
23 января 2016
Битва без силы воли The Battle Without Will Power
Сезон 2 Серия 17
30 января 2016
Проигравшие The Losers
Сезон 2 Серия 18
6 февраля 2016
Железную стену можно отстраивать снова и снова The Iron Wall Can Be Rebuilt Again and Again
Сезон 2 Серия 19
13 февраля 2016
Уничтожающий Wiping Out
Сезон 2 Серия 20
20 февраля 2016
Разрушитель The Destroyer
Сезон 2 Серия 21
27 февраля 2016
Борьба ранее бесхребетных The Fight of the Previously Spineless
Сезон 2 Серия 22
5 марта 2016
Команда Team
Сезон 2 Серия 23
12 марта 2016
Абсолютный концевой выключатель The Absolute Limit Switch
Сезон 2 Серия 24
19 марта 2016
Объявление войны Declaration of War
Сезон 2 Серия 25
26 марта 2016
График выхода всех сериалов
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