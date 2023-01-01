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Волейбол!!, список сезонов

Haikyuu!! 12+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Волейбол!!»
Волейбол!! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов 6 апреля 2014 - 21 сентября 2014
 
Волейбол!! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов 3 октября 2015 - 26 марта 2016
 
Волейбол!! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 7 октября 2016 - 9 декабря 2016
 
Волейбол!! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов 10 января 2020 - 18 декабря 2020
 
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