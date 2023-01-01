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Волейбол!!
Сезоны
Волейбол!!, список сезонов
Haikyuu!!
12+
Год выпуска
2014
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
MBS
Список сезонов сериала «Волейбол!!»
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
6 апреля 2014 - 21 сентября 2014
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
3 октября 2015 - 26 марта 2016
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
7 октября 2016 - 9 декабря 2016
Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов
10 января 2020 - 18 декабря 2020
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