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Постер к 1-му сезону сериала Волейбол!!
Киноафиша Сериалы Волейбол!! Сезоны Сезон 1

Волейбол!!, 1 сезон

Haikyuu!! 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волейбол!!»

В 1-м сезоне сериала «Волейбол!!» подросток Сее Хината случайно становится участником любительского волейбольного матча… и влюбляется в эту игру навеки! Он решает тренироваться, собрать собственную команду и выйти на школьные соревнования. К нему примыкают другие новички, вдохновленные его энтузиазмом и волей к победе. Сперва ребятам кажется, что все идет по плану, но, несмотря на постоянные тренировки, они с треском проваливают финал средней школы. Хината навсегда запоминает имя своего нового соперника – Тобио Кагэямы. Перейдя в старшие классы, герой немедленно вступает в волейбольную лигу и начинает готовиться к реваншу.

Список серий 1-го сезона сериала «Волейбол!!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Конец и начало The End & the Beginning
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2014
Волейбольный клуб средней школы Карасуно Karasuno High School Volleyball Club
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2014
Грозный союзник The Formidable Ally
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2014
Вид с вершины The View from the Summit
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2014
Тревога труса A Coward's Anxiety
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2014
Интересная команда An Interesting Team
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2014
Против Великого короля Versus the Great King
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2014
Тот, кого называют "Тузом" He Who Is Called ''Ace''
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2014
Бросок Тузу A Toss to the Ace
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2014
Тоска Yearning
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2014
Решение Decision
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2014
Воссоединение Неко и Карасу The Neko-Karasu Reunion
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2014
Соперник Rival
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2014
Грозные противники Formidable Opponents
Сезон 1 Серия 14
6 июля 2014
Возрождение Revival
Сезон 1 Серия 15
13 июля 2014
Победители и проигравшие Winners and Losers
Сезон 1 Серия 16
20 июля 2014
Железная стена The Iron Wall
Сезон 1 Серия 17
27 июля 2014
Прикрывая твою спину Guarding Your Back
Сезон 1 Серия 18
3 августа 2014
Тренеры Coaches
Сезон 1 Серия 19
10 августа 2014
Ойкава Тоору не гений Oikawa Toru Is Not a Genius
Сезон 1 Серия 20
17 августа 2014
Истинные способности Сэмпай Senpai's True Abilities
Сезон 1 Серия 21
24 августа 2014
Эволюция Evolution
Сезон 1 Серия 22
31 августа 2014
Точка, которая изменяет импульс The Point that Changes the Momentum
Сезон 1 Серия 23
7 сентября 2014
Устранение Одинокого короля Removing The Solitary King
Сезон 1 Серия 24
14 сентября 2014
Третий день The Third Day
Сезон 1 Серия 25
21 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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