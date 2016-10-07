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Постер к 3-му сезону сериала Волейбол!!
Киноафиша Сериалы Волейбол!! Сезоны Сезон 3

Волейбол!!, 3 сезон

Haikyuu!! 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Волейбол!!»

В 3-м сезоне сериала «Волейбол!!» команде «Карасуно» предстоит финал Весеннего школьного волейбольного турнира в префектуре Мияги. Ребята встретятся с сильным соперником – командой «Сираторизава», в которую входит очень опытный и одаренный игрок Ушиджима. Хината и Кагэяма продумывают собственный стиль блокирования мяча, чтобы сбить соперника с толку. Однако, несмотря на все хитрости и уникальные приемы, «Карасуно» придется сильно попотеть на этом матче. Даже божество – хранитель команды Нишинои не может гарантировать ребятам победы. Их спасут от поражения только изнурительные тренировки и чистое везение.

Список серий 3-го сезона сериала «Волейбол!!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Приветствия Greetings
Сезон 3 Серия 1
7 октября 2016
Угроза "левых" The Threat of "Left"
Сезон 3 Серия 2
14 октября 2016
Угадай-монстр Guess-Monster
Сезон 3 Серия 3
21 октября 2016
Ореол вокруг Луны The Halo Around the Moon
Сезон 3 Серия 4
28 октября 2016
Один против многих One vs. Many
Сезон 3 Серия 5
4 ноября 2016
Химическое изменение встреч The Chemical Change of Encounters
Сезон 3 Серия 6
11 ноября 2016
Одержимость Obsession
Сезон 3 Серия 7
18 ноября 2016
Надоедливый парень An Annoying Guy
Сезон 3 Серия 8
25 ноября 2016
Помешанные на волейболе The Volleyball Freaks
Сезон 3 Серия 9
2 декабря 2016
Битва концепций The Battle of Concepts
Сезон 3 Серия 10
9 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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