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Постер к 1-му сезону сериала Милое дитя
Киноафиша Сериалы Милое дитя Сезоны Сезон 1

Милое дитя, 1 сезон

Liebes Kind 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Милое дитя»

В 1-м сезоне сериала «Милое дитя» в больницу на окраине города поступает крайне истощенная и измученная женщина, пережившая страшную автокатастрофу, вместе с маленькой девочкой. В странной пациентке опознают Лену, исчезнувшую из дома много лет назад, а в ребенке – ее дочь Ханну. Выясняется, что все это время они вместе с еще одним ребенком Лены – Джонатаном – провели в заточении в тщательно охраняемом богатом доме своего безумного тюремщика. Вся их жизнь была подчинена строгому расписанию и его изощренной воле. К Лене в больницу приезжают родители, и только тогда она осознает весь ужас своего заточения.

Список серий сериала Милое дитя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ханна Hannah
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Дедушка Großvater
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2023
Дом Das Haus
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2023
Правила Regeln
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2023
Подарки Geschenke
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
Ради Лены Für Lena
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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