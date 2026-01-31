«Ощущение, что я смотрю сериал от Netflix»: так говорят про свежий российский детектив с оценкой 8.0 – можно глянуть за вечер

В нем всего 7 серий, но впечатлений хватит надолго.

Есть у Netflix такие сериалы, которые сняты действительно с размахом. И когда наши отечественные проекты сравнивают с шоу от популярнейшего стриминга, становится приятно, согласитесь? Так и случилось с детективом 2025-го года.

Вот что говорится в одной из рецензий на Кинопоиске:

«При просмотре меня не покидало ощущение, что я смотрю сериал от Netflix с неким воландовским налетом – но это комплимент создателям».

Речь о сериале «Бар "Один звонок"». По сюжету существует бар, куда попадают люди, потерявшие близких. Его бармен предлагает гостям странную сделку: один звонок на тот свет в обмен на игру в русскую рулетку. Параллельно полицейский Андрей разыскивает своего пасынка, исчезновение которого связано с этим же местом.

Создателям удалось невозможное – соединить в трёх часах хронометража несколько жанров без потерь для целостности истории. Как верно подмечено в рецензии:

«За каких-то три часа совместить жанры мистики, притчи, полицейского детектива, драмы, черной комедии – это надо было суметь».

Что приятно радует – здесь нет нарочитой мистики или дешёвых спецэффектов. А сам детектив не столько расследует преступление, сколько исследует природу человеческого отчаяния и цены последнего шанса.

Не зря проекту поставили на Кинопоиске 8.0. Если решитесь, вас ждут семь серий, которые стоит посмотреть не для сравнения с Западом, а чтобы увидеть, на что способно наше кино, когда ему верят и дают возможность сказать своё слово.