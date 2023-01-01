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Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения
Сезоны
Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения, список сезонов
The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius
6+
Год выпуска
2002
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Nickelodeon
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
20 июля 2002 - 5 сентября 2003
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
19 сентября 2003 - 7 июня 2004
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
27 ноября 2004 - 25 ноября 2006
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