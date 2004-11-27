Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения Сезоны Сезон 3

Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения, 3 сезон

The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 26 минут
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

В 3-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» Джимми прибывает в родной город с раскопок на комете Твонкус-3 с маленьким пушистым созданием, который зарылся в образцы почвы. Затем Джимми и его друзья развивают сверхъестественные способности после столкновения с радиационным поясом в открытом космосе. Также Джимми и ребята используют последнее изобретение Нейтрона, чтобы совершить путешествие в будущее и выяснить, что весь город оказался во власти Либби. Отец Джимми лишился работы на ныне несуществующем автомобильном заводе, а это значит, что Нейтронам, по всей видимости, придется переехать в новый город.

Список серий 3-го сезона сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свет! Мотор! Опасность! Lights! Camera! Danger!
Сезон 3 Серия 1
27 ноября 2004
Люди N The N Men
Сезон 3 Серия 2
27 ноября 2004
Завтрашние мальчики The Tomorrow Boys
Сезон 3 Серия 3
23 мая 2005
Фантасмагория Fundemonium
Сезон 3 Серия 4
24 мая 2005
На необитаемом острове Stranded
Сезон 3 Серия 5
26 мая 2005
Джимми поступает в колледж Jimmy Goes to College
Сезон 3 Серия 6
27 мая 2005
Кто твоя мама Who's Your Mommy
Сезон 3 Серия 7
20 июня 2005
Борьба кузенов Clash of the Cousins
Сезон 3 Серия 8
20 июня 2005
Моя большая шпионская свадьба My Big Fat Spy Wedding
Сезон 3 Серия 9
22 июля 2005
Крадущийся Джимми, прячущийся Шин Crouching Jimmy, Hidden Sheen
Сезон 3 Серия 10
18 ноября 2005
Маленькие человечки в большом городе Incredible Shrinking Town
Сезон 3 Серия 11
23 января 2006
Один из нас One of Us
Сезон 3 Серия 12
24 января 2006
Исчезновение Vanishing Act
Сезон 3 Серия 13
24 января 2006
Беда с клонами The Trouble with Clones
Сезон 3 Серия 14
25 января 2006
Скрытое зло The Evil Beneath
Сезон 3 Серия 15
26 января 2006
Карл Уизер, мальчик-гений Carl Wheezer, Boy Genius
Сезон 3 Серия 16
26 января 2006
Кто подставил Джимми Нейтрона Who Framed Jimmy
Сезон 3 Серия 17
27 января 2006
Флиппи Flippy
Сезон 3 Серия 18
27 января 2006
Родительский день в школе How to Sink a Sub
Сезон 3 Серия 19
17 ноября 2006
Звезда новостей Lady Sings the News
Сезон 3 Серия 20
17 ноября 2006
Король Марса King of Mars
Сезон 3 Серия 21
25 ноября 2006
Эль Магнифико El Magnifico
Сезон 3 Серия 22
25 ноября 2006
Самый лучший Best in Show
Сезон 3 Серия 23
25 ноября 2006
График выхода всех сериалов
Related video
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
У советского Алена Делона было двое внебрачных детей: выиграли в генетическую лотерею (фото)
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Женщины с этими именами всегда главные в семье: муж на вторых ролях
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
Тест: кто вы из группы BTS?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше