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Постер к 1-му сезону сериала Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения
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Киноафиша Сериалы Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения Сезоны Сезон 1

Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения, 1 сезон

The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 32
Продолжительность сезона 11 часов 44 минуты
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О чем 1-й сезон сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

В 1-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» главным действующим лицом становится юнец, который оказался гением. Джимми Нейтрон живет в небольшом городке со своей семьей и друзьями и нередко попадает во всякие безумные ситуации, связанные с устройствами, которые он изобретает. Джимми совершает побег из дома после того, как родители наказали его за то, что он сбросил Карла с крыши. Его родные даже не догадываются, что Джимми похитили пришельцы, которые думают, что мальчику что-то известно об оборонительных системах на планете Земля. Затем на Джимми, Карла, Шина и Синди совершают нападение их собственные брюки...

Список серий 1-го сезона сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Когда атакуют штаны When Pants Attack
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2002
Обычный мальчик Normal Boy
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2002
Рождение коммерсанта Birth of a Salesman
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2002
Бробот Brobot
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2002
Временное ускорение The Big Pinch
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2002
Бабушка-младенец Granny Baby
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2002
Время – деньги Time is Money
Сезон 1 Серия 7
20 сентября 2002
Сокровища со дна моря Raise the Oozy Scab
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2002
Мне снится Джимми I Dream of Jimmy
Сезон 1 Серия 9
27 сентября 2002
Джимми на льду Jimmy on Ice
Сезон 1 Серия 10
4 октября 2002
Конкурс талантов Battle of the Band
Сезон 1 Серия 11
4 октября 2002
Джимми – невидимый супербегун See Jimmy Run
Сезон 1 Серия 12
14 октября 2002
Обмен телами Trading Faces
Сезон 1 Серия 13
14 октября 2002
Фантом Рэтроленда The Phantom of Retroland
Сезон 1 Серия 14
30 октября 2002
Мой сын – хомяк My Son, the Hamster
Сезон 1 Серия 15
30 октября 2002
Дежурный монстр Hall Monster
Сезон 1 Серия 16
1 ноября 2002
Виртуальный день рождения Hypno-Birthday to You!
Сезон 1 Серия 17
1 ноября 2002
Время хрустеть Krunch Time
Сезон 1 Серия 18
15 ноября 2002
С ДНК шутки плохи Substitute Creature
Сезон 1 Серия 19
15 ноября 2002
Первым делом безопасность Safety First
Сезон 1 Серия 20
30 ноября 2002
Шина обокрали Crime Sheen Investigation
Сезон 1 Серия 21
30 ноября 2002
Путешествие к центру Карла Journey to the Center of Carl
Сезон 1 Серия 22
31 января 2003
Ах! Дикая местность! Aaughh!! Wilderness!!
Сезон 1 Серия 23
31 января 2003
Вечеринка у Нейтрона Party at Neutron's
Сезон 1 Серия 24
17 февраля 2003
Супер Шин Ultra Sheen
Сезон 1 Серия 25
17 февраля 2003
Телевизионный блюз Broadcast Blues
Сезон 1 Серия 26
14 марта 2003
Профессор Каламитус, я полагаю Professor Calamitous, I Presume
Сезон 1 Серия 27
14 марта 2003
Победоносный Хью Maximum Hugh
Сезон 1 Серия 28
17 мая 2003
Неспящие в Ретровилле Sleepless in Retroville
Сезон 1 Серия 29
17 мая 2003
Расступитесь, идёт Папуля Make Room for Daddy-O
Сезон 1 Серия 30
6 июня 2003
Драгоценные камни A Beautiful Mine
Сезон 1 Серия 31
1 августа 2003
Простите, другая эра Sorry, Wrong Era
Сезон 1 Серия 32
5 сентября 2003
График выхода всех сериалов
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