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Постер к 2-му сезону сериала Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения
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Киноафиша Сериалы Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения Сезоны Сезон 2

Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения, 2 сезон

The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
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О чем 2-й сезон сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

Во 2-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» главный герой изобретает устройство, которое случайно оживляет мумии. Теперь Джимми Нейтрон должен помешать собственному изобретению превратить его и его друзей в последний экземпляр, покоящийся в гробнице королевы Хазабатаслапии. Затем Джимми возглавляет успешную бейсбольную команду, используя инновационное оборудование. А еще мальчики решают воспользоваться ускорителем метаболизма, чтобы стать достаточно взрослыми и приобрести в магазине жестокую видеоигру, которую продают только совершеннолетним.

Список серий 2-го сезона сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пляжная мумия Beach Party Mummy
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2003
Команда неудачников The Retroville 9
Сезон 2 Серия 2
3 октября 2003
Молодые ворчуны Grumpy Young Men
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2003
Кошмар в Ретровилле Nightmare in Retroville
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2003
Охота на монстра Monster Hunt
Сезон 2 Серия 5
11 ноября 2003
Джимми – в президенты Jimmy for President
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2003
Возвращение наноботов Return of the Nanobots
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2003
Рождество для Джимми Holly Jolly Jimmy
Сезон 2 Серия 8
8 декабря 2003
Любовный напиток № 976J Love Potion #976/J
Сезон 2 Серия 9
13 февраля 2004
Мозг Шина Sheen's Brain
Сезон 2 Серия 10
8 марта 2004
Маманотрон лучше знает MaternoTron Knows Best
Сезон 2 Серия 11
9 марта 2004
Обращайтесь к клонам Send in the Clones
Сезон 2 Серия 12
9 марта 2004
Великое похищение яйца The Great Egg Heist
Сезон 2 Серия 13
10 марта 2004
Вражда The Feud
Сезон 2 Серия 14
10 марта 2004
Прочь, проклятый свет Out, Darn Spotlight
Сезон 2 Серия 15
11 марта 2004
И пришёл старьёвщик The Junkman Cometh
Сезон 2 Серия 16
12 марта 2004
Оседлать быка Foul Bull
Сезон 2 Серия 17
26 марта 2004
Дело о научной ярмарке The Science Fair Affair
Сезон 2 Серия 18
26 марта 2004
Мужская работа Men at Work
Сезон 2 Серия 19
2 июня 2004
Могучие Уизеры The Mighty Wheezers
Сезон 2 Серия 20
7 июня 2004
Мальчик за миллион долларов Billion Dollar Boy
Сезон 2 Серия 21
7 июня 2004
График выхода всех сериалов
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