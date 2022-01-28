В 4-м сезоне сериала «Марокканская мафия» Тоннано отдает решающий приказ по поводу Комтоеда, Чинко присоединяется к его охоте. Самиру преследуют последствия ее съемок в сериале. Детектив Эль Муссауи подходит слишком близко к ее главной тайне, и петля обстоятельств буквально стягивается на шее девушки. Татта и Паус делают все возможное, чтобы найти мексиканцев, стоящих за чередой страшных преступлений в гавани. Потлуд вместе с колумбийкой Тиа Альварес дежурит в Дюссельдорфе, пытаясь перехватить какую-то информацию по этому делу. Романо доверяет Адилю свои планы на ближайшую рискованную сделку.