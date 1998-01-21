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Постер к 5-му сезону сериала Вавилон 5
Киноафиша Сериалы Вавилон 5 Сезоны Сезон 5

Вавилон 5, 5 сезон

Babylon 5 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 21 января 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 5-й сезон сериала «Вавилон 5»

В 5-м сезоне сериала «Вавилон 5» в 2262 году капитан Земных войск Элизабет Локли становится руководителем станции, которая сейчас также является секретным убежищем Интерстеллар. Альянс. Между пси-корпусом и командой телепатов-изгоев, которые находятся в поисках своей родины, начинается ожесточенное противостояние. Это происходит после того, как ворлонцы решают воспользоваться телепатами как оружием против теней. Вскоре несколько телепатов сами становятся объектом нападения со стороны неизвестной силы. Возникают подозрения, что с этой атакой могут быть как-то связаны центавриане.

Список серий сериала Вавилон 5 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Без компромиссов No Compromises
Сезон 5 Серия 1
21 января 1998
Самая длинная ночь Лондо Моллари The Very Long Night of Londo Mollari
Сезон 5 Серия 2
28 января 1998
Венец творения The Paragon of Animals
Сезон 5 Серия 3
4 февраля 1998
Вид с галёрки A View from the Gallery
Сезон 5 Серия 4
11 февраля 1998
Спираль познания Learning Curve
Сезон 5 Серия 5
18 февраля 1998
Странные отношения Strange Relations
Сезон 5 Серия 6
25 февраля 1998
Секреты души Secrets of the Soul
Сезон 5 Серия 7
4 марта 1998
День мертвецов Day of the Dead
Сезон 5 Серия 8
11 марта 1998
В царстве слепых In the Kingdom of the Blind
Сезон 5 Серия 9
18 марта 1998
Трагедия телепатов A Tragedy of Telepaths
Сезон 5 Серия 10
25 марта 1998
Феникс возрождается Phoenix Rising
Сезон 5 Серия 11
1 апреля 1998
Рваный край The Ragged Edge
Сезон 5 Серия 12
8 апреля 1998
Корпус – мать, корпус – отец The Corps Is Mother, the Corps Is Father
Сезон 5 Серия 13
15 апреля 1998
Медитации над Бездной Meditations on the Abyss
Сезон 5 Серия 14
27 мая 1998
Возвышение тьмы Darkness Ascending
Сезон 5 Серия 15
3 июня 1998
И все мои мечты, пошедшие прахом And All My Dreams, Torn Asunder
Сезон 5 Серия 16
10 июня 1998
Движения огня и тени Movements of Fire and Shadow
Сезон 5 Серия 17
17 июня 1998
Падение Центавра-Прайм The Fall of Centauri Prime
Сезон 5 Серия 18
28 октября 1998
Огненное колесо The Wheel of Fire
Сезон 5 Серия 19
4 ноября 1998
Объекты в движении Objects in Motion
Сезон 5 Серия 20
11 ноября 1998
Объекты в покое Objects at Rest
Сезон 5 Серия 21
18 ноября 1998
Сон в сиянии Sleeping in Light
Сезон 5 Серия 22
25 ноября 1998
График выхода всех сериалов
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