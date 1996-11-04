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Постер к 4-му сезону сериала Вавилон 5
Киноафиша Сериалы Вавилон 5 Сезоны Сезон 4

Вавилон 5, 4 сезон

Babylon 5 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 ноября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Вавилон 5»

В 4-м сезоне сериала «Вавилон 5» Шеридан прибыл из За'ха'дума благодаря помощи загадочного создания, которое именует себя Лориен. Он подарил Шеридану двадцать дополнительных лет жизни. Ворлонцы беспокоят представителей других рас, когда уничтожают целые планеты, на которые оказали влияние Тени. Моллари, тревожась, что ворлонцы ликвидируют Приму Центавра, разрушает базу теней и убивает мистера Мордена. Шеридану становится известно, что ворлонцы и тени должны приглядывать за молодыми расами в галактике. Однако из-за расхождений в идеологических взглядах они много лет вели ожесточенные войны.

Список серий сериала Вавилон 5 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Час волка The Hour of the Wolf
Сезон 4 Серия 1
4 ноября 1996
Что же случилось с мистером Гарибальди? Whatever Happened to Mr. Garibaldi?
Сезон 4 Серия 2
11 ноября 1996
Созыв The Summoning
Сезон 4 Серия 3
18 ноября 1996
Сползание к апофеозу Falling Toward Apotheosis
Сезон 4 Серия 4
25 ноября 1996
Длинная ночь The Long Night
Сезон 4 Серия 5
27 января 1997
В пекло Into the Fire
Сезон 4 Серия 6
3 февраля 1997
Озарения Epiphanies
Сезон 4 Серия 7
10 февраля 1997
Иллюзия правды The Illusion of Truth
Сезон 4 Серия 8
17 февраля 1997
Искупление Atonement
Сезон 4 Серия 9
24 февраля 1997
Поиски на Марсе Racing Mars
Сезон 4 Серия 10
21 апреля 1997
Каналы связи Lines of Communication
Сезон 4 Серия 11
28 апреля 1997
Конфликты интересов Conflicts of Interest
Сезон 4 Серия 12
5 мая 1997
Слухи, сделки и ложь Rumors, Bargains and Lies
Сезон 4 Серия 13
12 мая 1997
Моменты перерождения Moments of Transition
Сезон 4 Серия 14
19 мая 1997
Не отступать, не сдаваться No Surrender, No Retreat
Сезон 4 Серия 15
26 мая 1997
Проба жизненных сил Exercise of Vital Powers
Сезон 4 Серия 16
2 июня 1997
Лицо врага The Face of the Enemy
Сезон 4 Серия 17
9 июня 1997
Разрывы реального времени Intersections in Real Time
Сезон 4 Серия 18
16 июня 1997
Между тьмой и светом Between the Darkness and the Light
Сезон 4 Серия 19
6 октября 1997
Развязка Endgame
Сезон 4 Серия 20
13 октября 1997
Восход звезды Rising Star
Сезон 4 Серия 21
20 октября 1997
Распад падающих звезд The Deconstruction of Falling Stars
Сезон 4 Серия 22
27 октября 1997
График выхода всех сериалов
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