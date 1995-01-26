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Постер к 2-му сезону сериала Вавилон 5
Киноафиша Сериалы Вавилон 5 Сезоны Сезон 2

Вавилон 5, 2 сезон

Babylon 5 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 ноября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вавилон 5»

Во 2-м сезоне сериала «Вавилон 5» капитан Джон Шеридан взял на себя управление станцией после Синклера. Минбару, которого переназначили без пояснений, вместе с членами команды узнают, что Морган Кларк устроил гибель президента Сантьяго. Между экипажем «Вавилон 5» и пси-корпусом, организацией, ответственной за жизнь человеческих телепатов, начинается противостояние. Погибает центаврианский император. После его кончины Моллари и Рифа отдают престол племяннику императора, Картадже, который отличается нестабильностью поведения. Они используют его, чтобы развязать битву с нарнами и применить оружие массового поражения.

Список серий сериала Вавилон 5 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Точка отсчета Points of Departure
Сезон 2 Серия 1
2 ноября 1994
Откровения Revelations
Сезон 2 Серия 2
9 ноября 1994
Геометрия Теней The Geometry of Shadows
Сезон 2 Серия 3
16 ноября 1994
Далекая звездa A Distant Star
Сезон 2 Серия 4
23 ноября 1994
Вековая тьма The Long Dark
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 1994
Паук в паутине Spider in the Web
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 1994
Родственные души Soul Mates
Сезон 2 Серия 7
14 декабря 1994
Гонка по мрачным местам A Race Through Dark Places
Сезон 2 Серия 8
26 января 1995
Пришествие Теней The Coming of Shadows
Сезон 2 Серия 9
1 февраля 1995
Легионеры GROPOS
Сезон 2 Серия 10
8 февраля 1995
Один в ночи All Alone in the Night
Сезон 2 Серия 11
14 февраля 1995
Жертвоприношения Acts of Sacrifice
Сезон 2 Серия 12
22 февраля 1995
Охотник и жертва Hunter, Prey
Сезон 2 Серия 13
1 марта 1995
На карте честь There All the Honor Lies
Сезон 2 Серия 14
26 апреля 1995
А сейчас два слова And Now for a Word
Сезон 2 Серия 15
3 мая 1995
В тени За’Ха’Дума In the Shadow of Z'ha'dum
Сезон 2 Серия 16
10 мая 1995
Поединок Knives
Сезон 2 Серия 17
17 мая 1995
Причитания и покаяния Confessions and Lamentations
Сезон 2 Серия 18
24 мая 1995
Раздвоение преданности Divided Loyalties
Сезон 2 Серия 19
11 октября 1995
Долгая борьба в сумраке The Long, Twilight Struggle
Сезон 2 Серия 20
18 октября 1995
Инквизитор Comes the Inquisitor
Сезон 2 Серия 21
25 октября 1995
Сошествие тьмы The Fall of Night
Сезон 2 Серия 22
1 ноября 1995
График выхода всех сериалов
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