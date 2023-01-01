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Постер к 1-му сезону сериала Вавилон 5
Киноафиша Сериалы Вавилон 5 Сезоны Сезон 1

Вавилон 5, 1 сезон

Babylon 5 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вавилон 5»

В 1-м сезоне сериала «Вавилон 5» события разворачиваются в вымышленном мире будущего. На улице 2257 год. Станция «Вавилон 5» принимает представителей из разных цивилизаций. Планета Земля недавно оправилась после сражений с великими минбарцами, которые, несмотря на свои инновации, загадочно сложили оружие незадолго до того, как человечество должно было погибнуть. На протяжении 2258 года Джеффри Синклер управляет станцией при содействии старшего офицера Сьюзан Ивановой и начальника охранной службы Майкла Гарибальди. На протяжении сезона герои часто вспоминают о времени, когда они находились в плену у минбарцев.

Список серий сериала Вавилон 5 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Полночь на линии огня Midnight on the Firing Line
Сезон 1 Серия 1
26 января 1994
Охотник за Душами Soul Hunter
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 1994
Коварство и любовь Born to the Purple
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 1994
Инфекция Infection
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 1994
Парламент мечты The Parliament of Dreams
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 1994
Война умов Mind War
Сезон 1 Серия 6
2 марта 1994
Боевой гимн The War Prayer
Сезон 1 Серия 7
9 марта 1994
И небо, полное звезд And the Sky Full of Stars
Сезон 1 Серия 8
16 марта 1994
Вестник смерти Deathwalker
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 1994
Верующие Believers
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 1994
Уцелевшие Survivors
Сезон 1 Серия 11
4 мая 1994
Любой ценой By Any Means Necessary
Сезон 1 Серия 12
11 мая 1994
Пророчества и предзнаменования Signs and Portents
Сезон 1 Серия 13
18 мая 1994
Технический нокаут TKO
Сезон 1 Серия 14
25 мая 1994
Грааль Grail
Сезон 1 Серия 15
6 июля 1994
Глаза Eyes
Сезон 1 Серия 16
13 июля 1994
Наследие Legacies
Сезон 1 Серия 17
20 июля 1994
Глас в пустыне: Часть 1 A Voice in the Wilderness, Part I
Сезон 1 Серия 18
27 июля 1994
Глас в пустыне: Часть 2 A Voice in the Wilderness, Part II
Сезон 1 Серия 19
3 августа 1994
Вавилон в квадрате Babylon Squared
Сезон 1 Серия 20
10 августа 1994
Виды милосердия The Quality of Mercy
Сезон 1 Серия 21
17 августа 1994
Кризалис Chrysalis
Сезон 1 Серия 22
26 октября 1994
График выхода всех сериалов
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