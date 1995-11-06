Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Вавилон 5
Киноафиша Сериалы Вавилон 5 Сезоны Сезон 3

Вавилон 5, 3 сезон

Babylon 5 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 ноября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Вавилон 5»

В 3-м сезоне сериала «Вавилон 5» руководство Земли по-прежнему проявляет ксенофобию. Тем временем на станции Шеридан и Деленн, у которых начался роман, создают «заговор света». Они хотят узнать, какое влияние на самом деле оказывают тени. Конфликт между Землей и ее колонией на Марсе достиг своего апогея. Марс провозглашает независимость, а власти Земли объявляют о военном наступлении. Разгневанный Шеридан принимает решение вывести «Вавилон 5» из Земного Альянса. Синклер появляется на станции. Он нуждается в содействии Шеридана. Посол Моллари хочет расторгнуть соглашение с Тенями.

Список серий сериала Вавилон 5 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дело чести Matters of Honor
Сезон 3 Серия 1
6 ноября 1995
Убеждения Convictions
Сезон 3 Серия 2
13 ноября 1995
Тяжелый день A Day in the Strife
Сезон 3 Серия 3
20 ноября 1995
Путь через Гефсиманию Passing Through Gethsemane
Сезон 3 Серия 4
27 ноября 1995
Голоса власти Voices of Authority
Сезон 3 Серия 5
29 января 1996
Прах к праху Dust to Dust
Сезон 3 Серия 6
5 февраля 1996
Вживление Exogenesis
Сезон 3 Серия 7
12 февраля 1996
Вести с Земли Messages from Earth
Сезон 3 Серия 8
19 февраля 1996
Возврата нет Point of No Return
Сезон 3 Серия 9
26 февраля 1996
Разрушенные мечты Severed Dreams
Сезон 3 Серия 10
1 апреля 1996
Церемонии Света и Тьмы Ceremonies of Light and Dark
Сезон 3 Серия 11
8 апреля 1996
Такова доля Вира Sic Transit Vir
Сезон 3 Серия 12
15 апреля 1996
Запоздавшее возвращение с Авалона A Late Delivery from Avalon
Сезон 3 Серия 13
22 апреля 1996
Корабль скорби Ship of Tears
Сезон 3 Серия 14
29 мая 1996
Интерлюдия к испытаниям Interludes and Examinations
Сезон 3 Серия 15
6 мая 1996
Война без конца: Часть 1 War Without End, Part One
Сезон 3 Серия 16
13 мая 1996
Война без конца: Часть 2 War Without End, Part Two
Сезон 3 Серия 17
20 мая 1996
Бродяга Walkabout
Сезон 3 Серия 18
30 сентября 1996
Грей 17 не числится Grey 17 Is Missing
Сезон 3 Серия 19
7 октября 1996
И горы содрогнутся, нет безопасных мест And the Rock Cried Out, No Hiding Place
Сезон 3 Серия 20
14 октября 1996
Танцы с Тенями Shadow Dancing
Сезон 3 Серия 21
21 октября 1996
За’Ха’Дум Z'ha'dum
Сезон 3 Серия 22
28 октября 1996
График выхода всех сериалов
Related video
Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Шуточный тест: какая вы акула?
Эти факты из прошлого Александра Михайлова ужасают: так ведут себя только подлецы
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Самые властные женщины носят эти имена
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили в неожиданном месте
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше