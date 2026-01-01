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Киноафиша Сериалы Вавилон 5 Награды

Награды и номинации «Вавилон 5»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
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