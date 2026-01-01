Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Вавилон 5
Награды
Награды и номинации «Вавилон 5»
О сериале
Сезоны
Статьи
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Cinematography for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
Даже Ланнистеры столько не платят: 10 серий «Игры престолов» с самым безумным бюджетом
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667