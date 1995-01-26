Menu
Babylon 5 1993, season 2

Babylon 5 season 2 poster
Season premiere 2 November 1994
Production year 1994
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Babylon 5" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Вавилон 5» капитан Джон Шеридан взял на себя управление станцией после Синклера. Минбару, которого переназначили без пояснений, вместе с членами команды узнают, что Морган Кларк устроил гибель президента Сантьяго. Между экипажем «Вавилон 5» и пси-корпусом, организацией, ответственной за жизнь человеческих телепатов, начинается противостояние. Погибает центаврианский император. После его кончины Моллари и Рифа отдают престол племяннику императора, Картадже, который отличается нестабильностью поведения. Они используют его, чтобы развязать битву с нарнами и применить оружие массового поражения.

Points of Departure
Season 2 Episode 1
2 November 1994
Revelations
Season 2 Episode 2
9 November 1994
The Geometry of Shadows
Season 2 Episode 3
16 November 1994
A Distant Star
Season 2 Episode 4
23 November 1994
The Long Dark
Season 2 Episode 5
30 November 1994
Spider in the Web
Season 2 Episode 6
7 December 1994
Soul Mates
Season 2 Episode 7
14 December 1994
A Race Through Dark Places
Season 2 Episode 8
26 January 1995
The Coming of Shadows
Season 2 Episode 9
1 February 1995
GROPOS
Season 2 Episode 10
8 February 1995
All Alone in the Night
Season 2 Episode 11
14 February 1995
Acts of Sacrifice
Season 2 Episode 12
22 February 1995
Hunter, Prey
Season 2 Episode 13
1 March 1995
There All the Honor Lies
Season 2 Episode 14
26 April 1995
And Now for a Word
Season 2 Episode 15
3 May 1995
In the Shadow of Z'ha'dum
Season 2 Episode 16
10 May 1995
Knives
Season 2 Episode 17
17 May 1995
Confessions and Lamentations
Season 2 Episode 18
24 May 1995
Divided Loyalties
Season 2 Episode 19
11 October 1995
The Long, Twilight Struggle
Season 2 Episode 20
18 October 1995
Comes the Inquisitor
Season 2 Episode 21
25 October 1995
The Fall of Night
Season 2 Episode 22
1 November 1995
