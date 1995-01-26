Во 2-м сезоне сериала «Вавилон 5» капитан Джон Шеридан взял на себя управление станцией после Синклера. Минбару, которого переназначили без пояснений, вместе с членами команды узнают, что Морган Кларк устроил гибель президента Сантьяго. Между экипажем «Вавилон 5» и пси-корпусом, организацией, ответственной за жизнь человеческих телепатов, начинается противостояние. Погибает центаврианский император. После его кончины Моллари и Рифа отдают престол племяннику императора, Картадже, который отличается нестабильностью поведения. Они используют его, чтобы развязать битву с нарнами и применить оружие массового поражения.