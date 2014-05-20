«Война в Корее» – это отечественный документальный сериал о страшных и драматичных событиях 1950-1953 годов. Корейскую войну в просторечии зачастую заслуженно называют «забытой войной». Дело в том, что правительство Советского Союза долгие годы намеренно замалчивало участие наших соотечественников в этом конфликте. Между тем это была одна из самых опасных конфронтаций в мировой истории, в которой погибло множество молодых ребят разных национальностей. Завеса тайны над этой войной наконец приподнимается.