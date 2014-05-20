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Постер сериала Война в Корее
Постер сериала Война в Корее
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Война в Корее

Война в Корее (2014 - 2014)

Vojna v Koree 18+
Год выпуска 2014
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

«Война в Корее» – это отечественный документальный сериал о страшных и драматичных событиях 1950-1953 годов. Корейскую войну в просторечии зачастую заслуженно называют «забытой войной». Дело в том, что правительство Советского Союза долгие годы намеренно замалчивало участие наших соотечественников в этом конфликте. Между тем это была одна из самых опасных конфронтаций в мировой истории, в которой погибло множество молодых ребят разных национальностей. Завеса тайны над этой войной наконец приподнимается.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Война в Корее - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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