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Постер к 1-му сезону сериала Война в Корее
Киноафиша Сериалы Война в Корее Сезоны Сезон 1

Война в Корее, 1 сезон

Vojna v Koree 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Война в Корее»

В 1-м сезоне сериала «Война в Корее» события разворачиваются в 1950-1953 годах. Корея еще не разделена на два принципиально разных государства, но раскол близок. Между Северной и Южной Кореей давно назревает внутренний идеологический конфликт. Не проходит и пары месяцев, как в войну вступают США и другие страны ООН. Советский Союз также участвует в дележке территории, но его правительство намеренно замалчивает факт отправки в Корею своих войск. На чужих рубежах «за идею» погибают тысячи молодых ребят, но их имена не входят в историю, а сама война значится в учебниках как «забытая». Но теперь архивные документы подняты и изучены.

Список серий 1-го сезона сериала «Война в Корее» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Внутренний конфликт между Северной и Южной Кореей
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2014
Вступление в войну США и других стран ООН
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2014
Контрнаступление «Китайских народных добровольцев»
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2014
Битвы на 38-й параллели
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2014
График выхода всех сериалов
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