Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Король Шаманов
Киноафиша Сериалы Король Шаманов Сезоны Сезон 1

Shaman King 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 64
Продолжительность сезона 24 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Король Шаманов»

В 1-м сезоне сериала «Король шаманов» события разворачиваются в 1995 году. Современное человечество давно перестало следовать древним ритуалам и верить в мир духов. Тем не менее этот мир до сих пор существует параллельно нашему, и тонкую грань между ними оберегают лишь хранители древних знаний – шаманы. Йо Асакура – совсем юный паренек, но он одержим идеей стать одним из шаманов. Более того, он мечтает стать их королем – тем избранным, который объединится с королем духов, чтобы спасти оба мира от уничтожения. Нового короля выбирают раз в пятьсот лет на специальном Великом Турнире. Но сперва на это состязание еще нужно попасть.

Список серий 1-го сезона сериала «Король Шаманов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мальчик, танцующий с призраками The Boy Who Dances with Ghosts
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2001
Ожидающий самурай Waiting Samurai
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2001
Другой шаман Another Shaman
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2001
Стопроцентный контроль Hyoi 100
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2001
Шаманка, которая старше своего возраста The Shaman That is Mature for Her Age
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2001
Мастер кунг-фу Kung Fu Master
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2001
Пай-Лон, удар ярости Pailong, Fists of Fury
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2001
Жизнь шамана Shaman Life
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2001
Мальчик с севера The Boy from the North
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2001
Судьба шестисот лет The Fate of 600 Years
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2001
Весенний дождь Rain That Falls in Spring
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2001
Звезда – сигнал начала The Star That Signals the Beginning
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2001
Дух бесплотный Over Soul
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2001
Бой шаманов Shaman Fight
Сезон 1 Серия 14
3 октября 2001
Кости-убийцы Bone Killers
Сезон 1 Серия 15
10 октября 2001
Любовь Фауста Faust Love
Сезон 1 Серия 16
17 октября 2001
Путешествие двух людей к святой обители Journey to the Best Place
Сезон 1 Серия 17
24 октября 2001
Йо! Yoh
Сезон 1 Серия 18
31 октября 2001
Большие духи двоих Big Soul of the Two
Сезон 1 Серия 19
7 ноября 2001
Кладбище духов Мата Soul Mata Cemetery
Сезон 1 Серия 20
14 ноября 2001
Вера Believe
Сезон 1 Серия 21
21 ноября 2001
Наши смертельные ошибки Our Deadly Blows
Сезон 1 Серия 22
28 ноября 2001
Восставшие зомби Дзиото Awakened, Nyan Nyan Doushi
Сезон 1 Серия 23
5 декабря 2001
Неуязвимый Ен Тао Invulnerable En Tao
Сезон 1 Серия 24
12 декабря 2001
Путешествие шаманов To Shaman's Journey
Сезон 1 Серия 25
19 декабря 2001
Большая Америка Big America
Сезон 1 Серия 26
26 декабря 2001
Революция даузинга Dawsing Revolution
Сезон 1 Серия 27
9 января 2002
Мститель Лайсерг Lyserg Avenger
Сезон 1 Серия 28
16 января 2002
Пылающее упорство Burning Tenacity
Сезон 1 Серия 29
23 января 2002
Серебряный Колокол Оракула The Silver Oracle Bell
Сезон 1 Серия 30
30 января 2002
Лес фей The Forest of Faeries
Сезон 1 Серия 31
6 февраля 2002
Вкус горького друга Хоро-Хоро Horo-Horo's Taste of a Bitter Friend
Сезон 1 Серия 32
13 февраля 2002
Атака Хао The Mysterious Asakura
Сезон 1 Серия 33
20 февраля 2002
Великолепный западный курорт American Hot Springs
Сезон 1 Серия 34
27 февраля 2002
Засада вампира The Vampire Legend
Сезон 1 Серия 35
6 марта 2002
Крылатые разрушители Angel's Pistol
Сезон 1 Серия 36
13 марта 2002
Король шуток Joke King
Сезон 1 Серия 37
20 марта 2002
Легенда о Семиноа The Legend of Seminoa
Сезон 1 Серия 38
27 марта 2002
Цветочная команда Flower Team
Сезон 1 Серия 39
3 апреля 2002
Суперзаметки о шаманских способностях Super Notes on Shamanic Powers
Сезон 1 Серия 40
10 апреля 2002
Взрыв над душами Explosive Over Souls
Сезон 1 Серия 41
17 апреля 2002
Дух меча Spirit of Sword
Сезон 1 Серия 42
24 апреля 2002
Битва Богов Battle of Gods
Сезон 1 Серия 43
1 мая 2002
Еще один толчок One More Push
Сезон 1 Серия 44
8 мая 2002
Великие духи Great Spirits
Сезон 1 Серия 45
15 мая 2002
Мёртвый дух Тао The Dead Spirit of Tao
Сезон 1 Серия 46
22 мая 2002
Такой наивный! Really Naive
Сезон 1 Серия 47
29 мая 2002
Дракон судьбы Dragon Missionary
Сезон 1 Серия 48
5 июня 2002
Доктор, доктор Doctor Doctor
Сезон 1 Серия 49
12 июня 2002
В моём сердце тьма I Have a Darkness in My Heart
Сезон 1 Серия 50
19 июня 2002
Охота шамана Shaman Hunt
Сезон 1 Серия 51
26 июня 2002
Спец-тренировка Special Training!? Everyone Gathers
Сезон 1 Серия 52
3 июля 2002
Пока, пока Bye Bye
Сезон 1 Серия 53
10 июля 2002
Восьмой ангел The Eighth Angel
Сезон 1 Серия 54
17 июля 2002
Врата Вавилона Gate of Babylon
Сезон 1 Серия 55
24 июля 2002
Двери Вавилона Door of Babylon
Сезон 1 Серия 56
31 июля 2002
Конец турнира шаманов The Shaman Fight Ends?
Сезон 1 Серия 57
7 августа 2002
Горящий ангел Flaming Angel
Сезон 1 Серия 58
14 августа 2002
Секретный путь звёзд Holy Ground of the Stars
Сезон 1 Серия 59
21 августа 2002
Друг Friend
Сезон 1 Серия 60
28 августа 2002
Прощай навсегда Eternal Farewell
Сезон 1 Серия 61
4 сентября 2002
Умри! Сражайся! Die! Collision!
Сезон 1 Серия 62
11 сентября 2002
Ты должен жить A Place Where I Belong
Сезон 1 Серия 63
18 сентября 2002
Эпилог Epilogue
Сезон 1 Серия 64
25 сентября 2002
График выхода всех сериалов
Related video
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)
Малахов отличился со знаком минус в день похорон близкого человека: устроил пляски на костях
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше