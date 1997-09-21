Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Невероятный Халк
Киноафиша Сериалы Невероятный Халк Сезоны Сезон 2

The Incredible Hulk 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Невероятный Халк»

Во 2-м сезоне сериала «Невероятный Халк» генерал Росс обнаруживает Серого Халка в пустыне и понимает, что его личность значительно отличается от Зеленого Халка. Начинается драка, в ходе которой генерал Росс получает ранение. Преобразованного Бэннера задержали. Женщина-Халк приходит в суд, чтобы защитить его во время слушания. Тем временем Лидер слабеет и вновь принимает свое человеческое обличие. Горгулья совершает нападение прямо во время судебного заседания, пытаясь похитить Бэннера. Он превращается в Серого Халка. Серый Халк заключает сделку с Горгульей, чтобы ликвидировать Бэннера. Он уходит в пустыню и захватывает Халка...

Список серий 2-го сезона сериала «Невероятный Халк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Халк другого цвета Hulk of a Different Color
Сезон 2 Серия 1
21 сентября 1997
Вдоль по улице Down Memory Lane
Сезон 2 Серия 2
28 сентября 1997
Сознание превыше анти-материи Mind Over Anti-Matter
Сезон 2 Серия 3
5 октября 1997
Меня называют мистер They Call Me Mr. Fixit
Сезон 2 Серия 4
26 октября 1997
Солдаты красоты Fashion Warriors
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 1997
Голливудские камни Hollywood Rocks
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 1997
Затерянный город The Lost Village
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 1997
Миссия невыполнима Mission Incredible
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 1997
График выхода всех сериалов
Related video
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше