Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Невероятный Халк
Киноафиша Сериалы Невероятный Халк Сезоны Сезон 1

The Incredible Hulk 12+
Оригинальное название Season 1
Название Cезон 1
Премьера сезона 8 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невероятный Халк»

В 1-м сезоне сериала «Невероятный Халк» в центре событий оказывается доктор Брюс Бэннер, который после неудачного эксперимента превратился в монстра. Теперь чудовище дает о себе знать в периоды, когда Бэннер чувствует гнев. За ним начали охоту спецслужбы страны. Генерал Росс приближается к тому, чтобы схватить скрывающегося дезертира, который тем временем всеми способами стремится вылечить свое альтер эго. Из-за военнослужащих все идет не так, как надо, и они сталкиваются с невероятным Халком. Чтобы завершить свой научный опыт, Брюсу нужно объединиться со своими врагами. Но у Лидера свой план на Халка.

Список серий 1-го сезона сериала «Невероятный Халк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Возвращение зверя. Часть 1 Return of the Beast (Part 1)
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 1996
Возвращение зверя. Часть 2 Return of the Beast (Part 2)
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 1996
Грубая сила Raw Power
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 1996
Железный кулак помощи Helping Hand, Iron Fist
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 1996
Невинная кровь Innocent Blood
Сезон 1 Серия 5
6 октября 1996
Человек или зверь? Man to Man, Beast to Beast
Сезон 1 Серия 6
27 октября 1996
Обреченный Doomed
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 1996
Фантастическая стойкость Fantastic Fortitude
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 1996
Смертельные узы Mortal Bounds
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 1996
И ветер проревет… Вендиго! And the Wind Cries… Wendigo
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 1996
Свет и тьма: Часть 1 Darkness and Light (Part 1)
Сезон 1 Серия 11
2 февраля 1997
Свет и тьма: Часть 2 Darkness and Light (Part 2)
Сезон 1 Серия 12
9 февраля 1997
Свет и тьма: Часть 3 Darkness and Light (Part 3)
Сезон 1 Серия 13
16 февраля 1997
График выхода всех сериалов
Related video
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше