Люди всегда хотели стать бессмертными, уподобившись богам. Но так было ровно до того момента, пока в разных уголках земного шара не стали появляться люди, которые никак не могут умереть. Воины богов являются полулюдьми и представляют собой главную тайну тысячелетия. Удивительный парадокс эволюции и излюбленное развлечение всех исследователей. Самое ужасное качество полулюдей в том, что ими может быть кто угодно. «Ты не узнаешь правду, пока не умрешь». Нагаи Кей скончался… и теперь он будет жить вечно.