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Постер сериала Аджин: Полулюди
Постер сериала Аджин: Полулюди
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Аджин: Полулюди

Аджин: Полулюди (2016 - 2016)

Ajin 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Люди всегда хотели стать бессмертными, уподобившись богам. Но так было ровно до того момента, пока в разных уголках земного шара не стали появляться люди, которые никак не могут умереть. Воины богов являются полулюдьми и представляют собой главную тайну тысячелетия. Удивительный парадокс эволюции и излюбленное развлечение всех исследователей. Самое ужасное качество полулюдей в том, что ими может быть кто угодно. «Ты не узнаешь правду, пока не умрешь». Нагаи Кей скончался… и теперь он будет жить вечно.

В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Микако Комацу
Хотю Оцука
Хотю Оцука
Канэхира Ямамото
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Аджин: Полулюди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Аджин: Полулюди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
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