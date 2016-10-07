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Постер к 2-му сезону сериала Аджин: Полулюди
Киноафиша Сериалы Аджин: Полулюди Сезоны Сезон 2

Ajin 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Аджин: Полулюди»

Во 2-м сезоне сериала «Аджин: Полулюди» Тосаки должен уйти в отставку из-за того, что позволил Ко и Кей сбежать и не смог остановить Сато. Сато угрожает убить более десятка человек, если правительство открыто не признает эксперименты, которые ставят над аджинами. В то же время Кей и Ко обсуждают поимку Сато. Нуждаясь в помощи, герои стремятся заключить союз с Ю Тосаки. Его девушка в настоящее время находится в реанимации, она впала в кому. Больница будет идеальным местом для будущей встречи. Они противостоят друг другу. Кей хочет создать коалицию против Сато. Тосаки соглашается, хотя и весьма неохотно. 

Список серий 2-го сезона сериала «Аджин: Полулюди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
16 декабря 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
23 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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