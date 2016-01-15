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Постер к 1-му сезону сериала Аджин: Полулюди
Киноафиша Сериалы Аджин: Полулюди Сезоны Сезон 1

Ajin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аджин: Полулюди»

В 1-м сезоне сериала «Аджин: Полулюди» в центре событий оказывается ученик старшей школы, который неожиданно обнаруживает, что он является аджином, то есть получеловеком. Он пускается в бега из-за своих сверхъестественных способностей. История начинается с того, что подросток Нагаи Кей погибает под колесами грузовой машины, но неожиданно после смерти приходит в себя. К собственному ужасу и изумлению зевак, молодой человек оказался бессмертным созданием, способным к полной регенерации. Власти не могут оставить таких существ без внимания, и мальчика отправляют в лабораторию, где над ним ставят ужасные эксперименты...

Список серий 1-го сезона сериала «Аджин: Полулюди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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