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Постер сериала Аджин: Полулюди
Киноафиша Сериалы Аджин: Полулюди Сезоны

Аджин: Полулюди, список сезонов

Ajin 16+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Аджин: Полулюди»
Аджин: Полулюди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 15 января 2016 - 8 апреля 2016
 
Аджин: Полулюди - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 7 октября 2016 - 23 декабря 2016
 
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