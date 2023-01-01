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Аджин: Полулюди
Сезоны
Аджин: Полулюди, список сезонов
Ajin
16+
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
MBS
Список сезонов сериала «Аджин: Полулюди»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
15 января 2016 - 8 апреля 2016
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
7 октября 2016 - 23 декабря 2016
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