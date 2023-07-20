Сериал «Суперсилы: История DC» – это документальный мини-сериал о мирах кинокомпании DC. Каждый эпизод посвящен одному из самых знаменитых и культовых героев этой вселенной: Супермену, Бэтмену и Чудо-женщине. Это не просто художественные образы, а настоящие столпы американского общества, влияющие на формирование новых поколений уже более 85 лет. За это время компания переживала как грандиозные взлеты, так и опасные поражения, чуть было не поставившие крест на DC. Однако сейчас эти герои нужны людям как никогда.