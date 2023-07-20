Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Суперсилы: История DC
1 постер
Киноафиша Сериалы Суперсилы: История DC

Суперсилы: История DC (2023 - 2023)

Superpowered: The DC Story 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 56 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

Сериал «Суперсилы: История DC» – это документальный мини-сериал о мирах кинокомпании DC. Каждый эпизод посвящен одному из самых знаменитых и культовых героев этой вселенной: Супермену, Бэтмену и Чудо-женщине. Это не просто художественные образы, а настоящие столпы американского общества, влияющие на формирование новых поколений уже более 85 лет. За это время компания переживала как грандиозные взлеты, так и опасные поражения, чуть было не поставившие крест на DC. Однако сейчас эти герои нужны людям как никогда.

Суперсилы: История DC - трейлер
Суперсилы: История DC  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Суперсилы: История DC - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше