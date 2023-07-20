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Постер к 1-му сезону сериала Суперсилы: История DC
Киноафиша Сериалы Суперсилы: История DC Сезоны Сезон 1

Superpowered: The DC Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суперсилы: История DC »

В 1-м сезоне сериала «Суперсилы: История DC» более 85 лет назад в Америке на свет появляется молодая и никому не известная компания DC. Она специализируется на выпуске супергеройских комиксов. Первыми и самыми основными персонажами вселенной становятся Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина. Это герои, понятные и близкие любому читателю, которые отстаивают основные принципы американского общества: свободу, справедливость и открытую борьбу с любым злом. DC сталкивается с последствиями Второй мировой войны, попыткой поглощения компании и охлаждением интереса аудитории, но остается на плаву.

Список серий 1-го сезона сериала «Суперсилы: История DC » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Становление героя The Hero's Journey
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2023
Совершеннолетие Coming of Age
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2023
Лучшее завтра A Better Tomorrow
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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