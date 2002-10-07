Сериал «Линия защиты» – это история о буднях гениального адвоката Андрея Зимогорова, который не привык проигрывать дела. В отличие от своих коллег, мужчина интересуется не только благосостоянием подзащитного, но и его личностью. Андрей берется за дело только в том случае, если искренне верит в невиновность человека, зато он часто замечает детали, которые игнорирует следствие. Его очередным клиентом становится молодой парень, которого обвиняют в убийстве собственного отца и его новой сожительницы.