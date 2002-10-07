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Киноафиша Сериалы Линия защиты

Линия защиты (2002 - 2002)

Liniya zashchity 18+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Линия защиты» – это история о буднях гениального адвоката Андрея Зимогорова, который не привык проигрывать дела. В отличие от своих коллег, мужчина интересуется не только благосостоянием подзащитного, но и его личностью. Андрей берется за дело только в том случае, если искренне верит в невиновность человека, зато он часто замечает детали, которые игнорирует следствие. Его очередным клиентом становится молодой парень, которого обвиняют в убийстве собственного отца и его новой сожительницы.

В ролях
В ролях
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Екатерина Крупенина
Елена Антипова
Наталья Лукеичева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Сезоны
Линия защиты - Сезон 1 Сезон 1
2002, 12 эпизодов
 
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