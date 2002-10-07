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Киноафиша Сериалы Линия защиты Сезоны Сезон 1

Liniya zashchity 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Линия защиты»

В 1-м сезоне сериала «Линия защиты» кто-то жестоко убивает пожилого мужчину вместе с его молодой сожительницей. Главный подозреваемый по этому делу – младший сын погибшего, у которого был конфликт с новой «мачехой». Но опытный адвокат Андрей Зимогоров уверен в невиновности обвиняемого, поэтому он соглашается представлять его интересы в суде. Выясняется, что у жертвы есть и старший сын, который почему-то не фигурирует в расследовании. Он мог претендовать на немалое наследство, поэтому имел все основания отделаться от родителя, а заодно от своей главной конкурентки, пока ее имя не успели вписать в завещание.

Список серий 1-го сезона сериала «Линия защиты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2002
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2002
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2002
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 октября 2002
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 октября 2002
График выхода всех сериалов
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