У многих людей случаются ситуации, когда в холодильнике шаром покати. Шоу Netflix «Готовим из остатков» подаст новые идеи для таких ситуаций. В кулинарном соревновании будут участвовать три домашних повара, которые возьмутся создавать новые блюда из остатков еды. Их ждет два раунда, и в каждом предстоит продемонстрировать умение обращаться с тем, что многие сочли бы отходами. Они дадут пище вторую жизнь и собственным примером докажут, что буквально из всего можно приготовить вкусную и эстетичную еду. За лучшие блюда и неожиданные решения один из участников заберет с проекта 10 тысяч долларов.