Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Готовим из остатков
1 постер
Киноафиша Сериалы Готовим из остатков

Готовим из остатков (2020 - …)

Best Leftovers Ever! 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 36 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 48 минут

О чем телешоу

У многих людей случаются ситуации, когда в холодильнике шаром покати. Шоу Netflix «Готовим из остатков» подаст новые идеи для таких ситуаций. В кулинарном соревновании будут участвовать три домашних повара, которые возьмутся создавать новые блюда из остатков еды. Их ждет два раунда, и в каждом предстоит продемонстрировать умение обращаться с тем, что многие сочли бы отходами. Они дадут пище вторую жизнь и собственным примером докажут, что буквально из всего можно приготовить вкусную и эстетичную еду. За лучшие блюда и неожиданные решения один из участников заберет с проекта 10 тысяч долларов.

Готовим из остатков - трейлер
Готовим из остатков  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Готовим из остатков - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше