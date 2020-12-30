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Постер к 1-му сезону телешоу Готовим из остатков
Киноафиша Сериалы Готовим из остатков Сезоны Сезон 1

Best Leftovers Ever! 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Готовим из остатков»

В 1-м сезоне шоу «Готовим из остатков» столкнутся три человека, которые обожают готовить дома и делают это со вкусом. В качестве ингредиентов для их будущих блюд будут предложены остатки разной пищи. Участникам предстоит творчески подойти к процессу и, сочетая разные продукты, создать совершенно новое блюдо. У них получатся совершенно неожиданные, но интересные сочетания, на которые только способна их фантазия. И кто сказал, что вчерашний яблочный пирог нельзя превратить в аппетитный сэндвич? Шоу призывает не выбрасывать пищу, а проявить смекалку и дать ей второе дыхание.

Список серий телешоу Готовим из остатков График выхода всех сериалов
Сезон 1
Деликатес из фастфуда Fast Food to Fancy
Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2020
Изысканный просмотр ТВ Game Day Gourmet
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2020
Праздники! The Holidays!
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2020
От жаркого до французского тоста Pot Roast to French Toast
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2020
Высокая кухня из домашней еды Down-Home to Uptown
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2020
После ужина с соседями Welcome to the Neighborhood
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2020
Пир на фиесту Fiesta Feast
Сезон 1 Серия 7
30 декабря 2020
Вкусовая бомба из ничего Bland to Flavor Bomb
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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