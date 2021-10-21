«Удивительная реальность» – уникальное реалити-шоу от Netflix. В нем принимают участие люди, которые находятся в полной уверенности, что пришли на кастинг для проекта. Они заселяются в огромный дом, где будут выполнять задания, которые должны повлиять на то, допустят ли их на новое шоу. На протяжении половины процесса они не будут знать, что уже находятся под прицелом скрытых камер. Естественное поведение людей и то, которое они демонстрируют на публику, совершенно отличается. Но именно посмотрев записи, другие участники решат, кто покинет шоу. Ведущая проекта – Найва Нимри, известная по яркой роли в «Бумажном доме».