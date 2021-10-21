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Постер телешоу Удивительная реальность
Постер телешоу Удивительная реальность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Удивительная реальность

Удивительная реальность (2021 - …)

Insiders 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 11 часов 12 минут

О чем телешоу

«Удивительная реальность» – уникальное реалити-шоу от Netflix. В нем принимают участие люди, которые находятся в полной уверенности, что пришли на кастинг для проекта. Они заселяются в огромный дом, где будут выполнять задания, которые должны повлиять на то, допустят ли их на новое шоу. На протяжении половины процесса они не будут знать, что уже находятся под прицелом скрытых камер. Естественное поведение людей и то, которое они демонстрируют на публику, совершенно отличается. Но именно посмотрев записи, другие участники решат, кто покинет шоу. Ведущая проекта – Найва Нимри, известная по яркой роли в «Бумажном доме».

Удивительная реальность - трейлер первого сезона
Удивительная реальность  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Найва Нимри
Найва Нимри
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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4.2 IMDb
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Сезоны
Удивительная реальность - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Удивительная реальность - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 7 эпизодов
 
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