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Постер к 1-му сезону телешоу Удивительная реальность
Киноафиша Сериалы Удивительная реальность Сезоны Сезон 1

Insiders 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Удивительная реальность»

В 1-м сезоне шоу «Удивительная реальность» зрители познакомятся с 12 участниками, которые не подозревают, что их снимают. Они убеждены, что находятся в финале отборочного тура для реалити-сериала. Однако это далеко не так, ведь они уже полноценные конкурсанты, которым предстоит взаимодействовать между собой. Цель проекта – показать людей в естественном состоянии, когда они ведут себя расслабленно и не задумываются, как выставить себя в лучшем свете. Все изменится, когда ведущая Найва Нимри сообщит участникам, что они давно в шоу. Парни и девушки смогут посмотреть на себя со стороны, а по результатам определится, кто из них попадет в финал.

Список серий телешоу Удивительная реальность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в инсайдеры Bienvenidos a Insiders
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2021
Если вы посчитаете это, вы вышли Si lo cuentas, estás fuera
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2021
Совершенства не существует La perfección no existe
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2021
Потоковая жизнь La vida en streaming
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2021
Непрерывный сеанс Sesión continua
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2021
Я тащу тебя с собой Te arrastro conmigo
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2021
Последний будет первым Los últimos serán los primeros
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2021
График выхода всех сериалов
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