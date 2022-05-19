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Постер к 2-му сезону телешоу Удивительная реальность
Киноафиша Сериалы Удивительная реальность Сезоны Сезон 2

Insiders 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Удивительная реальность»

Во 2-м сезоне шоу «Удивительная реальность» будет десять игроков, которые проходят кастинг на новое реалити. Они даже не подозревают, что уже являются полноценными участниками съемок, и на них нацелены камеры. Девушки и парни проходят испытания, где им предстоит оценивать друг друга по моральным качествам, преодолевать страх замкнутого пространства и многое другое. Однако, встретив ведущую Найву Нимри, конкурсанты узнают какую-то часть правды о том, что происходит на самом деле. Они посетят кинотеатр, где увидят самих себя в те моменты, когда не думали, что их снимают. После этого будет решаться их дальнейшая судьба.

Список серий телешоу Удивительная реальность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Отличная игра инсайдеров El gran juego de Insiders
Сезон 2 Серия 1
19 мая 2022
Ничто не является тем, чем кажется Nada es lo que parece
Сезон 2 Серия 2
19 мая 2022
Обе стороны Dos bandos
Сезон 2 Серия 3
19 мая 2022
Они внутри Están dentro
Сезон 2 Серия 4
26 мая 2022
дружи или умри Aliarse o morir
Сезон 2 Серия 5
26 мая 2022
Проверить инсайдеров Jaque a Insiders
Сезон 2 Серия 6
26 мая 2022
Идеальный участник El concursante perfecto
Сезон 2 Серия 7
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
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