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Киноафиша Сериалы Украсть у...

Украсть у... (2008 - 2008)

Ukrast u… 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

Следы украденных миллиардов приводят следствие к ныне опальному олигарху Чудиновскому. План захвата придумывали и реализовывали силовики – полковник Вихров и майор Алтынов. Они же хотели привлечь к делу сотрудника ФСБ Вячеслава Корнышева, но тот решил, что не пойдет на предательство, и пустился «в бега». Вскоре время изменилось. Корнышев снова приступил к службе и начал искать похищенные деньги. С самого начала у следствие возникают неожиданные сложности – при таинственных обстоятельствах погибают два сотрудника ФСБ.

В ролях
В ролях
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Александр Лырчиков
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Украсть у... - Сезон 1 Сезон 1
2008, 8 эпизодов
 
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