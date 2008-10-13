Следы украденных миллиардов приводят следствие к ныне опальному олигарху Чудиновскому. План захвата придумывали и реализовывали силовики – полковник Вихров и майор Алтынов. Они же хотели привлечь к делу сотрудника ФСБ Вячеслава Корнышева, но тот решил, что не пойдет на предательство, и пустился «в бега». Вскоре время изменилось. Корнышев снова приступил к службе и начал искать похищенные деньги. С самого начала у следствие возникают неожиданные сложности – при таинственных обстоятельствах погибают два сотрудника ФСБ.