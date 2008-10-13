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Постер к 1-му сезону сериала Украсть у...
Киноафиша Сериалы Украсть у... Сезоны Сезон 1

Ukrast u… 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Украсть у...»

В 1-м сезоне сериала «Украсть у…» сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском бесследно пропавших миллиардов. Под подозрение попадает опальный олигарх Чудиновский. Полковник Вихров и майор Алтынов при содействии работника ФСБ Корнышева разрабатывают опасную операцию. Ситуация выходит из-под контроля, когда при загадочных обстоятельствах погибают два офицера. Чтобы вернуть деньги в страну, Корнышев использует весь свой багаж навыков, проходит через труднейшие испытания и искушения. В качестве награды герой получает не только приятное ощущение выполненного долга, но и любовь...

Список серий 1-го сезона сериала «Украсть у...» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2008
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2008
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2008
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2008
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2008
График выхода всех сериалов
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