В центре событий оказывается начальник отдела уголовного розыска Мезенцев. Но однажды он сам оказывается по ту сторону баррикад. Мезенцев превращается в главного подозреваемого в деле, связанном с убийством его напарника. Мужчину отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы восстановить репутацию и добиться справедливости, он начинает собственное расследование. При этом Андрею нужно разобраться, почему близкие настроены против него и не горят желанием помочь ему вернуть жизнь в привычное русло.