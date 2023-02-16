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Киноафиша Сериалы Сумрак

Сумрак (2023 - 2023)

Sumrak 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Epic Media
Продолжительность сериала 2 часа 5 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается начальник отдела уголовного розыска Мезенцев. Но однажды он сам оказывается по ту сторону баррикад. Мезенцев превращается в главного подозреваемого в деле, связанном с убийством его напарника. Мужчину отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы восстановить репутацию и добиться справедливости, он начинает собственное расследование. При этом Андрею нужно разобраться, почему близкие настроены против него и не горят желанием помочь ему вернуть жизнь в привычное русло. 

В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Мария Болтнева
Мария Болтнева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сумрак - Сезон 1 Сезон 1
2023, 5 эпизодов
 
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