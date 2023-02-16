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Постер к 1-му сезону сериала Сумрак
Киноафиша Сериалы Сумрак Сезоны Сезон 1

Sumrak
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сумрак»

В 1-м сезоне сериала «Сумрак» Андрей Мезенцев сделал весьма успешную карьеру в правоохранительных органах. Однако в одночасье вся его жизнь рушится. Все началось с громкого скандала в семье. Затем мужчине выдвинули обвинения в убийстве коллеги и отстраняют от дел до результатов внутреннего расследования. Не желая пускать ситуацию на самотек, Мезенцев решает самостоятельно разобраться в случившемся. При этом он никак не может понять, почему близкие отвернулись от него и упорно не желают оказать содействие. У Андрея складывается ощущение, будто никто из них не хочет, чтобы его жизнь наладилась.

Список серий 1-го сезона сериала «Сумрак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2023
График выхода всех сериалов
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