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Постер к 1-му сезону сериала Время дочерей
Киноафиша Сериалы Время дочерей Сезоны Сезон 1

Vremya docherej 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время дочерей»

В 1-м сезоне сериала «Время дочерей» в страшном дорожно-транспортном происшествии погибает немолодая семейная пара Рыжовых. У них остается дочь Вероника – приемная девочка, которую они приютили в своем доме после гибели ее родной семьи. Она становится сиротой уже второй раз, а виновнику трагедии – миллионеру Ковтуну – удается уйти от ответственности благодаря связям и деньгам. Повзрослев, Ника начинает подозревать, что этот же человек повинен и в смерти ее биологических родителей. Она решает найти к нему подход и узнать правду. Для этого она под чужим именем устраивается секретарем в его фирму.

Список серий 1-го сезона сериала «Время дочерей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 января 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 января 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 января 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 января 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 января 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 января 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 января 2016
График выхода всех сериалов
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