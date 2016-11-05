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Постер к 1-му сезону сериала Она сбила летчика
Киноафиша Сериалы Она сбила летчика Сезоны Сезон 1

Ona sbila lyotchika 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Она сбила летчика»

В 1-м сезоне сериала «Она сбила летчика» молодая девушка по имени Ника живет с мамой и ее новым супругом. Однако отношения в семье никак не складываются, и Ника на дух не переносит вечно поучающего ее чужого мужчину. Однажды после очередного скандала она в отчаянии угоняет машину матери и выезжает на трассу без прав. Тем временем на той же загородной дороге оказывается одинокий мотоциклист – пилот самолета Валерий, который также пытается сбежать от семейных проблем. Чрезмерно ревнивая супруга Мария окончательно довела его беспричинными сценами. По велению судьбы пути этих двух потерянных людей пересекаются в небольшой, но эффектной аварии.

Список серий 1-го сезона сериала «Она сбила летчика» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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