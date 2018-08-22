Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Идеальная жена
Киноафиша Сериалы Идеальная жена Сезоны Сезон 1

Idealnaya zhena 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальная жена»

В 1-м сезоне сериала «Идеальная жена» Светлана Самохвалова кажется абсолютно безупречной женщиной. Она занимается благотворительностью, проводит психологические тренинги, растит детей, а главное – во всем поддерживает любимого супруга, известного депутата Василия. Но мало кто знает, что на самом деле семейная жизнь Светы трещит по швам: повзрослевшие отпрыски быстро отдаляются и не понимают мать, а муж и вовсе завел себе молоденькую пассию, с которой не стесняется встречать на виду у жены. Тогда героиня решает открыть общество взаимопомощи для женщин – «Клуб Идеальных Жен». К ней присоединяются популярная телеведущая Лера, провинциалка Галя и мать-одиночка Вика.

Список серий 1-го сезона сериала «Идеальная жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 августа 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Не поверите, сколько зарабатывал Гайдай: в наше время это смешные суммы
Шварценеггер позавидует: муж Борщевой превратился в гору мышц, и это зрелище пугает
Без шуток и стоя на коленях: вы не узнаете Задорнова на этом видео
Сердце рвется на части: Соседов заговорил о тяжелой болезни
«Каждый год может стать решающим»: Навка получила неожиданные вести
Тест на внимательность: только самые глазастые смогут найти лишний объект на этих картинках
Меладзе окончательно лишился особняка в Москве: вот что произошло
Видно из-под платья: публика ахнула, увидев изменившийся живот Боярской
Правду о наследстве Зайцева раскрыл близкий друг: драгоценностей не оставил
Не на сценах: обомлеете, увидев, в каких условиях теперь выступает Крутой
Отказ от русского языка: появились неожиданные новости о Лизе и Гарри Галкиных
Женщины с этими именами держатся за брак, даже когда он трещит по швам
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше